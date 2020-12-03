Мертвого младенца нашли в мусорном баке в Чите

В Чите в мусорном баке рядом с одним из жилых домов обнаружили тело новорожденного ребенка. Следователи начали проверку.

Младенца нашли утром 3 декабря недалеко от дома по улице Усуглинской, уточнили в пресс-службе СК РФ по Забайкальскому краю. В полицию о страшной находке сообщил очевидец.

«По данному факту следственными органами <…> проводится доследственная проверка», — сказали в ведомстве.

На месте происшествия работают сотрудники СК и полицейские. Вместе с экспертами они осмотрят территорию и младенца, опросят возможных очевидцев. Тело новорожденного направят для проведения судебно-медицинской экспертизы. Мать ребенка ищут.

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В Мытищах задержали женщину, которую подозревают в убийстве новорожденной дочери. Девочку она родила на съемной квартире, где и обнаружили тело. Мать заявила, что ребенок появился на свет уже мертвым. Экспертиза показала, что смерть младенца наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.