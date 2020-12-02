Мать из Мытищ заподозрили в убийстве новорожденной дочери

«Установлена роженица — гражданка одного из соседних государств 1990 года рождения, которая, находясь на 38 неделе беременности, самостоятельно родила ребенка в съемной квартире своих родственников во время их отсутствия», — говорится в сообщении.

По данным источника «360» в правоохранительных органах, труп новорожденной девочки был обнаружен в одной съемной квартире 28 ноября — в день родов. Со слов задержанной, все произошло в туалете, а ребенок родился уже мертвым. Известно, что женщина — гражданка Таджикистана, не работает и зарегистрирована в общежитии.

Как отметили в ведомстве, внешних признаков насилия на теле младенца обнаружено не было, однако после экспертиза установила, что смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Возбуждено уголовное дело. Следователям предстоит установить все обстоятельства и причины совершенного преступления.