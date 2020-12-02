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    02 декабря 2020, 10:30

    Мать из Мытищ заподозрили в убийстве новорожденной дочери

    Анастасия Калинина, Иван Степанов

    Следователи задержали в Мытищах женщину, которую подозревают в убийстве новорожденной дочери. Об этом сообщили в Следственном комитете по Московской области.
    Мать из Мытищ заподозрили в убийстве новорожденной дочери

    «Установлена роженица — гражданка одного из соседних государств 1990 года рождения, которая, находясь на 38 неделе беременности, самостоятельно родила ребенка в съемной квартире своих родственников во время их отсутствия», — говорится в сообщении.

    По данным источника «360» в правоохранительных органах, труп новорожденной девочки был обнаружен в одной съемной квартире 28 ноября — в день родов. Со слов задержанной, все произошло в туалете, а ребенок родился уже мертвым. Известно, что женщина — гражданка Таджикистана, не работает и зарегистрирована в общежитии.

    Как отметили в ведомстве, внешних признаков насилия на теле младенца обнаружено не было, однако после экспертиза установила, что смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Возбуждено уголовное дело. Следователям предстоит установить все обстоятельства и причины совершенного преступления.