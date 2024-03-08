Криминал 08 марта 2024, 18:16 Прохожие наткнулись на труп мужчины в Тюмени 72.ru: в Тюмени 8 марта на улице Полевой обнаружили труп мужчины РИА «Новости»

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Утром 8 марта на Полевой улице в Тюмени обнаружили мужчину без сознания. Один из прохожих сообщил сайту 72.ru, что человек умер.

«Сильно впечатлительные и с детьми — лучше не ходить по короткому проходу. Найден труп», — написали в домовом чате.

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Очевидцы рассказали журналистам, что на место приезжала бригада скорой. Однако спустя какое-то время врачи уехали, оставив человека лежать на земле.

Другие подробности уточняются. Сайт 72.ru направил запрос в СУ СКР по Тюменской области.

Ранее во Всеволожске Ленинградской области сантехник нашел в подвале жилого дома два трупа. На телах мужчины и женщины были кровоподтеки и гематомы.