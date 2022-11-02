Медведев предупредил предателей Родины, что у моратория на смертную казнь могут быть исключения | 360°

Криминал 02 ноября 2022, 15:39 Медведев предупредил предателей Родины, что у моратория на смертную казнь могут быть исключения Зампред Совбеза Медведев: Россия может вернуть смертную казнь из-за проукраинских диверсий РИА "Новости"

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Мораторий на смертную казнь в России «может быть преодолен», если возникнет такая необходимость — если в стране будут продолжаться проукраинские диверсии. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«В рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолен в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества», — написал он.

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Бывший президент напомнил, что во время Великой Отечественной войны саботажников, которые вели подрывные работы по приказу фашистов, расстреливали прямо на месте преступления без суда и следствия. По словам Медведева, «если ты предатель, совершивший такое преступление в военное время, то у тебя нет ни возраста, ни национальности, ни даже права на защиту своей жизни».

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До этого Дмитрий Медведев заявил, что страны Запада хотят поражения России и победы Украины. А поскольку цель украинского режима — отторжение российских земель, то это может привести к ядерной атаке.