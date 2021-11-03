Медиков задержали в Ульяновске из-за поддельных сертификатов о вакцинации

Полиция задержала двух сотрудников поликлиники и еще одного посредника, которые выдавали поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса. Число фиктивно вакцинируемых превысило 500 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по Ульяновской области.

В ведомстве рассказали, что медицинские работники за две-три тысячи рублей писали в официальных документах и государственных базах данных информацию о проведении прививок, они присваивали якобы вакцинированным QR-коды и номера прививочных сертификатов.

«На самом деле процедуры не проводились, а неиспользованные дозы препарата утилизировались. В настоящее время количество фиктивно вакцинируемых составляет более 500 человек», — сказано в сообщении.

В медицинской организации прошли обыски, правоохранители забрали электронные носители, содержащие данные о вакцинируемых, журнал учета вакцин, амбулаторные карты.

По факту случившегося открыто уголовное дело о мошенничестве и неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру России.

Все подозреваемых допрошены, решается вопрос об избрании им меры пресечения. В полиции сообщили, что уже готовы документы для Министерства здравоохранения Ульяновской области, чтобы аннулировать ненастоящие сертификаты.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл, как работает тест на выявление вакцинации от коронавируса.