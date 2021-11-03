Гинцбург раскрыл состав теста на подделку сертификатов о вакцинации

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, как работает тест на выявление вакцинации от коронавируса. Тест позволяет определить, правда ли человек поставил себе прививку или же приобрел поддельный сертификат. Гинцбург сказал, что в качестве маркера специалисты используют антитела к мембранному белку аденовируса Ad26, который использован в «Спутнике V».

Гинцбург поделился с «Известиями», что это достаточно редкий вирус. Скорее всего, человек не мог переболеть именно им до введения вакцины. При этом в Сети продолжает расширяться продажа поддельных сертификатов — за последнее время она выросла в 20 раз.

Эксперт подчеркнул, что покупаясь на такие предложения, россияне не только могут попасть под уголовную ответственность, но и передают злоумышленникам свои персональные данные, в том числе о банковских картах. После этого легко стать жертвой мошенников, которые могут снять деньги.

В центре имени Гамалеи уже около месяца проводят пациентам такой анализ. Кровь проверяют у тех, кто находится в реанимационных отделениях больниц. Пока удалось проверить около 60 человек.

Ранее эксперт лаборатории Касперского рассказал, что большинство объявлений о продаже поддельных сертификатов — просто уловка мошенников. Можно остаться без денег и без персональных данных.