Мать певца Прохора Шаляпина рассказала, как стала фигурантом дела о взятках из-за «подсунутых бумаг»

Мать певца Прохора Шаляпина Елена Колесникова рассказала журналистам свою версию дела о взятках. По словам женщины, все дело в том, что ее подставили на работе.

«Я никому ни в чем не помогала. У меня на работе есть недобросовестные сотрудники, в частности, отдел кадров, которые мне подсунули эти бумаги подписать. У меня доступа к делам осужденных не было, это работа завхозов, но не моя никак», — высказала свою версию происходящего Елена.

Она призналась, что виновной себя не считает, никаких преступных действий не совершала, а все происходящее — дело рук злоумышленников, которые ее подвели. Подозреваемая подчеркнула, что ждет от суда справедливого решения и подробного разбирательства в сути дела.

Елену Колесникову обвинили в получении взяток от осужденных, которым она, по версии следствия, давала освобождение от исправительных работ. Ее сын Прохор Шаляпин уверен, что его мать не совершала должностное преступление, а просто стала жертвой внутрибольничных интриг. По его словам, у женщины вполне могли быть недоброжелатели.