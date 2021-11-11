«Жертва внутрибольничных интриг». Прохор Шаляпин убежден в невиновности своей матери в деле с фальсификацией

Краснооктябрьский районный суд Волгограда рассматривает уголовное дело в отношении матери певца Прохора Шаляпина Елены Колесниковой. В беседе с «360» артист рассказал, что полностью убежден в невиновности своей матери. По его мнению, женщина стала жертвой внутрибольничных интриг.

«Конечно, я убежден на все 100%, что моя мама ни в чем не виновата. Она стала жертвой интриг внутрибольничных. Она маленький человек, сестра-хозяйка, на хорошем счету, семь лет работает в этом дружном коллективе и, собственно, никогда никто на нее не жаловался», — отметил Шаляпин.

Он добавил, что, конечно, у нее есть какие-то недоброжелатели, как и у любого человека, но таких людей единицы, потому что в основном у нее хорошее окружение. Женщина дружит с санитарками, с медсестрами, и, по словам Шаляпина, не вхожа в круг общения руководства больницы, каких-то врачей.

«Она очень маленький, скромный человек, простая русская женщина, поэтому то, что произошло — это, я считаю, абсолютный наговор и неправда», — отметил певец. Певец надеется на правовую защиту, и выразил благодарность Екатерине Гордон и ее компании.

Свою маму Шаляпин охарактеризовал, как очень доброго и наивного, человека. По словам певца, женщина постоянно всем раздает деньги в долг, иногда ей не возвращают эти деньги.

Скромный, простой русский человек, вот все, что я могу сказать про свою маму Прохор Шаляпин Певец

Те статьи, которые вменяют женщине, Шаляпин считает несправедливостью, потому что его мать не должностное лицо, и она не подписывала никаких договоров с больницей, а также не была ознакомлена с должностными инструкциями, «которые ей вменяют сейчас задним числом».

По словам Шаляпина, женщина не получала за это никаких доплат. Певец отметил, что можно сказать, что его мать помогала другим сотрудникам, например, завхозам, которые часто увольнялись, «выполняла, можно сказать, функцию завхоза». При этом певец подчеркнул, что официально договора с больницей у женщины не было, и те статьи, которые инкриминируют ей именно как должностному лицу, он считает несправедливыми, «потому что она не должностное лицо и это юридический факт».

Те статьи, которые инкриминируются — они не по адресу. Там немножечко другая должна быть статья, моя мама может где-то и нарушила закон, но это не должностное преступление, это очевидно Прохор Шаляпин Певец

Краснооктябрьский районный суд Волгограда рассматривает уголовное дело в отношении матери Шаляпина. Женщина является сотрудницей одной из волгоградских больниц. Ее обвинили в получении взяток от осужденных. По данным следствия, мама певца давала им освобождения от исправительных работ. Судебное заседание назначено на пятницу, 12 ноября, на 10:00.