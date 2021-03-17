Мать не поверила в нападение своего сына с ракетницей на брата в Петербурге

Водитель выстрелил в пассажира из сигнального пистолета в Купчине, а затем напал на него с ножом. Позже выяснилось, что мужчины братья. Их мать не поверила, что один мог ранить другого.

«Как снег на голову. До сих пор мы с подругой уверены, что это кто-то под Пашку косил, какой-нибудь друг его. Влад придет в себя и скажет, что случилось», — сказала «360» мать братьев Нина Иванова.

Она добавила, что пока не знает никаких подробностей о нападении. По ее словам, братья жили нормально без каких-либо конфликтов. Больше Иванова никаких деталей раскрывать не стала и заявила, что боится потерять работу из-за этой истории.

Речь идет о братьях Павле и Владиславе Ивановых. Изначально в СМИ появилась информация, что около дома № 80 на Бухарестской улице в Купчине водитель ранил пассажира из ракетницы. Раненый мужчина вышел из машины, но водитель догнал его и начал бить ножом. После этого нападавший скрылся на автомобиле.

Пострадавшего отправили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Медики зафиксировали огнестрельное ранение и множественные колото-резаные раны. Врачи оценили состояние пациента как тяжелое. Выяснилось, что водителем был Павел Иванов, который напал на собственного брата. Сейчас с мужчиной разбираются сотрудники полиции.