Водитель выстрелил в пассажира из ракетницы в Петербурге

В Купчине водитель выстрелил в пассажира из сигнального пистолета. Когда раненый мужчина вышел на улицу, стрелок несколькими ударами повалил его на асфальт и несколько раз ударил ножом. Об этом сообщила «Фонтанка.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«Когда пассажир стал выходить из автомобиля, водитель ранил его, предположительно из ракетницы, после чего догнал и нанес множественные ранения острым предметом. Нападавший на автомобиле скрылся», — рассказали в полиции.

В МВД в районе 13:20 обратились очевидцы. Конфликт произошел около дома № 80 на Бухарестской улице перед поворотом на улицу Турку. Получившего ранения на скорой отвезли в больницу. Медики зафиксировали огнестрельное ранение и множественные колото-резаные раны. Его состояние оценивают как тяжелое. Сейчас полицейские ищут нападавшего и решают вопрос об уголовном деле.