Мать истощенной девочки из Талдома приговорили к трем годам тюрьмы

Жительницу Талдома признали виновной в истязании ребенка и неисполнении обязанностей по его воспитанию. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.

«Обвиняемая оставляла свою шестилетнюю дочь в частном доме в Талдоме на попечение своего знакомого, ведущего асоциальный образ жизни. Женщина навещала девочку один-два раза в неделю, в остальное время ребенок находился в доме без отопления и горячей воды в антисанитарных условиях», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 34-летняя женщина предполагала у дочери психическое расстройство, однако она отказывалась от обследования и наблюдения ребенка у специалиста. Так обвиняемая умышленно причиняла физические и психические страдания девочке. Помимо этого ребенка, у женщины есть еще одна 12-летняя дочь. Обе сейчас находятся в детском доме.

В результате мать приговорили к трем годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

В апреле уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что у истощенной девочки из Талдома не нашли врожденных болезней. Ее сестра тоже чувствует себя хорошо. Обе стараются привыкнуть к нормальной жизни.