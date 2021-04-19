Стало известно, в каком состоянии находится истощенная девочка из Талдома

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что у истощенной девочки из Талдома не нашли врожденных болезней. Ее сестра тоже чувствует себя хорошо. Обе стараются привыкнуть к нормальной жизни.

«Она улыбается, такая улыбка светлая, добрая. Конечно, очень хотелось бы, чтобы нашлись любящие, заботливые родители, которые ей помогут забыть все то, что с ней было, восстановить ее здоровье, поставить на ноги, сопровождать по жизни», — передало РИА «Новости» ее слова.

Кузнецова вспомнила, что еще полторы недели назад девочка лежала, накрывшись одеялом, укачивала сама себя и сосала пальчик. За это время произошли кардинальные изменения. Ее старшая сестра находится в социальном центре, занимается игрой на гитаре.

В конце марта адвокат Владимир Неупокоев рассказал, что мать шестилетней истощенной девочки, найденной в Талдоме, может получить наказание до 10,5 года колонии. В отношении нее возбуждено три уголовных дела. В том числе о разжигании ненависти. В ее соцсетях были опубликованы фото и видео с пропагандой нацистской идеологии.