Мать и ее сожителя, обвиняемых в убийстве младенца в Челябинске, арестовали на два месяца

Суд арестовал молодую мать, инсценирующую похищение своего ребенка, и ее сожителя на два месяца. Их обвиняют в убийстве семимесячного младенца.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области 29-летнему местному жителю Евгению Гаврилову и его 24-летней сожительнице Татьяне Пупышевой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами „в“, „ж“ части 2 статьи 105 УК РФ („Убийство малолетнего группой лиц“)», — сообщает сайт Следственного комитета РФ.

Как сообщила Ura.ru помощник прокурора Калининского района Анастасия Пилат, молодая мать и гражданский муж изначально просили отравить их под домашний арест. Но суд удовлетворил ходатайство следствия. Помощник также рассказала, что девушка вину не признает, а сожитель свою позицию пока не высказал.

Ранее СК сообщил, что ребенок умер от многочисленных ударов в область головы. Спасатели нашли его тело в реке Миасс. Известно, что мать сначала заявила о похищении ребенка. А после призналась, что избавилась от тела грудничка, когда тот умер от болезни. Уголовное дело также возбудили против сотрудников органов опеки. Их обвиняют в бездействии.