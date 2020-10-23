СК назвал причину смерти младенца, выброшенного в реку в Челябинске

«По версии следствия, в октябре 2020 года в квартире, расположенной в городе Челябинске, подозреваемые нанесли множественные удары в область головы семимесячному сыну женщины, ставшие причиной его смерти. Затем с целью сокрытия тела ребенка сбросили его в реку Миасс», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России.

В ведомстве отметили, что уголовное дело также возбуждено по факту бездействия должностных лиц органов соцзащиты. Все дело в том, что ребенка из семьи забрали после рождения, так как пара могла употреблять наркотики и алкоголь. Но вскоре пара и попросила у органов опеки ребенка обратно. В результате в сентябре младенец вернулся домой, а через месяц погиб.

Сначала молодая мать заявила о похищении своего сына. Потом призналась, что выбросила его в реку Миасс, когда ребенок умер от болезни. Эта новость вызвала не только общественный резонанс, но и шок у родственников девушки. По словам ее двоюродной сестры, задержанная хорошо относилась к грудничку. А вот к ее сожителю было много вопросов.