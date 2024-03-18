Криминал 18 марта 2024, 11:26 Мать и дочь с Камчатки получили почти 1 млн выплат на выдуманного ребенка Две женщины с Камчатки получили пособие в 900 тысяч на выдуманного ребенка РИА «Новости»

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На Камчатке на 43-летнюю женщину и ее 26-летнюю дочь завели уголовное дело по статье о мошенничестве. По данным прокуратуры, они обманом получили 900 тысяч рублей пособия на несуществующего ребенка, сообщило издание «АиФ Камчатка».

Женщины познакомились с изготовителями фальшивых документов на одном из московских рынков. Аферисты предложили им оформить фальшивое свидетельство о рождении ребенка, рассказав о родах, произошедших вне медицинских учреждений.

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Мать первой воспользовалась данной схемой, получила поддельные документы и в апреле 2022 года обратилась за пособием в МФЦ. Ей назначили социальные выплаты на сумму 443 тысячи рублей. Ее дочь последовала примеру матери и с декабря 2022 года по февраль 2024 года также незаконно получила 503 тысячи рублей на несуществующего ребенка.

Обвиняемые частично компенсировали ущерб, нанесенный государству. Им может грозить до шести лет тюремного заключения. Уголовное дело остальных участников преступной группы, занимавшихся подделкой документов, начали расследовать в Татарстане.

Жительницу Пермского края осудили за подделку страховки, на которой она заработала почти 500 тысяч рублей. Суд назначил ей крупный штраф.