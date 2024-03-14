Происшествия 14 марта 2024, 13:17 Жительницу Пермского края осудили за подделку страховки, на которой она заработала почти 500 тыс рублей

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В Пермском крае суд вынес приговор 42-летней жительнице Березников, которая, подделав страховку, заработала крупную сумму денег. Об этом сообщил сайт properm.ru, ссылаясь на краевое ГУ МВД.

Случай произошел еще в 2019 году. Женщина узнала о ДТП с тремя жертвами и предложила сыну погибших супругов услуги по оказанию помощи в получении выплаты. Мошенница также выяснила, что у другой погибшей женщины не было детей и близких родственников. Она заказала в интернете поддельные свидетельство о рождении якобы сына погибшей и свидетельство о смерти женщины, затем предоставила документы в страховое общество, получив 475 тысяч рублей.

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Суд признал пермячку виновной в мошенничестве и назначил ей штраф в размере 320 тысяч рублей.