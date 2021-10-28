Мать челябинской школьницы рассказала о нападении дочери на отчима

В Челябинской области школьницу заподозрили в убийстве отчима. Мать девочки рассказала «360», что ребенок встал на ее защиту и вмешался в ссору между взрослыми.

Жительница поселка Роза пояснила, что живший с ней мужчина был работящим и хорошо относился к детям. Агрессию мог проявить, если выпьет.

«Может, потому что у него недавно умерли отец и мать, это способствовало его агрессии. Мы два месяца подряд хоронили. <…> [Сначала] мать, 40 дней [с ее смерти] не было, отец умер», — сказала она.

В момент убийства женщина была дома, но как все произошло, толком не видела. Между ней и сожителем начался конфликт, а 12-летняя дочь решила вмешаться в происходящее.

«Дочь защищала меня, он на меня руку поднял. <…> Была в таком положении, что он меня зажал. Когда рука ослабла, увидела, что стояла дочь. Она его пырнула ножом», — поделилась подробностями мама девочки.

Ребенок пока находится вместе с ней.

После происшествия региональное Министерство социальных отношений начало проверку. Семья на учете как неблагополучная не состояла. Теперь за ней будут наблюдать как за оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Девочке пообещали оказать необходимую помощь, в том числе и психологическую.