Челябинская школьница зарезала отчима

В Челябинской области 12-летняя школьница призналась в убийстве отчима, передает ИА Ura.ru.

Убийство произошло 22 октября в поселке Роза. Местная жительница рассказала, что ее дочь прирезала 40-летнего отчима, ударив мужчину кухонным ножом в грудь. Министерство социальных отношений региона начало проверку.

«Сейчас мы проверяем действия местного управления соцзащиты. Эта семья не состояла на учете как неблагополучная, но сейчас мы поставим ее на учет как находящуюся в трудной жизненной ситуации. Девочке будет оказана необходимая помощь, в том числе психолога», — отметила глава ведомства Ирина Буторина.