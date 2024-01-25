Криминал 25 января 2024, 04:31 Младенец умер под боком у пьяной матери в Первоуральске МВД: младенец в Первоуральске умер, пока родители отмечали его день рождения Freepik

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Младенец умер в Первоуральске Свердловской области, пока родители распивали спиртные напитки в честь его первого дня рождения. Подробности рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, его слова привело РИА «Новости».

«Родители, когда малыш уснул, стали распивать пиво в честь первой даты со дня рождения. Затем мама легла на диван рядом с малышом и уснула, а проснувшись, почувствовала, что ребенок не дышит, после чего вызвала неотложку», — рассказал Горелых.

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Врачам скорой не удалось спасти ребенка. Сообщение о смерти в СК РФ поступило 21 января, следователи проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По версии следствия, признаков криминальной смерти нет.

В педиатрической службе сообщили, что посетили семью в день гибели ребенка, но получить объяснения от матери им не удалось Женщина пребывала в тяжелом похмелье и не помнила происходящего, сообщил kp.ru.

Днем ранее в Первоуральске умерла пятимесячная девочка. Она могла захлебнуться рвотными массами. Девочка погибла в кроватке под завалами одежды.