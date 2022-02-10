Два человека получили ножевые ранения в массовой драке у метро в Москве

Потасовка произошла на Волгоградском проспекте в Москве, неподалеку от одноименной станции метро. В ней принимали участие от шести до 10 человек. В результате два человека получили ножевые ранения. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По имеющимся данным, нападавшие скрылись с места происшествия. Пострадавшие от госпитализации отказались. По словам очевидцев произошедшего, был также третий пострадавший. Однако он не получил ножевое ранение: молодому человеку сломали нос. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что жителя Санкт-Петербурга, который в состоянии алкогольного опьянения зарезал товарища, приговорили к семи годам колонии строгого режима. Следствие установило, что в марте 2021 года мужчины поссорились, выпивая вместе. Один из них убил другого, нанеся ему несколько ножевых ранений и перерезав горло.

Также в Санкт-Петербурге задержали 47-летнего мужчину, которого заподозрили в нападении с ножом на знакомого. К правоохранителям обратился 43-летний петербуржец. Он сообщил, что его пьяный знакомый проткнул себе живот, упав на гвоздь. Прибывшие по указанному адресу полицейские обнаружили пьяного молодого человека, который получил ножевое ранение. Стражи правопорядка задержали подозреваемого в нападении.