Машину с телами потенциальных искателей нелегального золота откопали в Якутии

Тела двоих мужчин обнаружили в Усть-Майском районе Якутии. Они лежали в автомобиле, а тот был закопан в землю, передало РИА «Новости».

Пользователи интернета сочли, что это были нелегальные добытчики золота, которых убил их компаньон. Следственный комитет выяснил, что в октябре 2021 года к ведомству поступали сообщения о пропаже мужчин в Усть-Майском районе.

«В ходе предварительного расследования установлено местонахождение тел разыскиваемых мужчин, и в январе 2022 года автомашина с их телами извлечена из каменистого грунта с подземным ручьем. В настоящее время продолжается установление всех обстоятельств гибели мужчин», — сообщило ведомство.

Информации о возможном убийце до сих пор является нераскрытой.

А греческие правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве киллера Александра Солоника. Власти арестовали 48-летнего жителя страны в аэропорту «Македония». В феврале 1997 года киллера нашли мертвым в северном пригороде Афин, селе Варибоби. Тогда представители греческой службы безопасности предположили, что киллера убили его же сообщники, с которыми он жил на вилле. Не исключается, что с преступником покончили в его же машине.