Эксклюзив 10 июля 2023, 17:54 «Истошный вой». Соседи рассказали, что слышали в момент убийства мужчины в Кудрове Подозреваемый в убийстве мужчины в Кудрове сдался полицейским

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Подозреваемый в убийстве мужчины в Кудрове сдался силовикам, сообщила пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По предварительной информации, задержанный пришел к своей бывшей девушке, где увидел другого мужчину, после чего вступил с ним в конфликт. Соседи пострадавшей рассказали «360», что слышали ее крики в момент убийства и звонили в полицию.

Убийство среди ночи

«Она кричала: „Помогите, помогите, мужик с ножом“. Она очень резко замолчала и все. Мы позвонили в полицию, там уже была заявка. Это было почти четыре утра. Мы на втором [этаже] живем, а она сверху кричала. Хорошо было слышно. Мы не спали еще. Там даже через закрытые окна слышно было», — рассказали собеседники «360».

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Другие соседи отметили, что у нападавшего в руках был нож, а причиной конфликта стала ревность.

«Ночью это было. Мы в три часа ночи спали и услышали какие-то крики, визги, предметы какие-то падали на пол. Мы спали, сквозь сон это слышали, потом кто-то кричал <…> Истошный вой, долгий, продолжительный. Соседи писали, что девушка кричала „помогите, режут“ с балкона», — добавил другой сосед.

Сдался полиции

В пресс-службе МВД рассказали, что сообщение о преступлении получили 9 июля в 03:36. Жительница Кудрова заявила, что к ней домой вломился бывший сожитель — он ударил ее и бросился к находившемуся в квартире мужчине.

На место происшествия прибыли полицейские и медики. Врачи не смогли спасти 28-летнего пострадавшего — он умер во время проведения реанимационных мероприятий.

«Полицейские выяснили, что <…> 28-летний мужчина, находясь в квартире заявительницы, в результате возникшей ссоры избил бывшую сожительницу и ее молодого человека, а также нанес ему ножевые ранения, после чего с места происшествия скрылся», — уточнили в полиции.

Утром 10 июля подозреваемый сдался правоохранителям. Его задержали и передали в следственные органы.

По данным РЕН ТВ, задержанным оказался 28-летний стажер отдела полиции Санкт-Петербурга. По факту убийства возбудили уголовное дело.

Ранее жителя Великого Новгорода заподозрили в убийстве девушки. Ее тело обнаружили в бочке, которая стояла на балконе у подозреваемого.