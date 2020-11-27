Марки с портретом Гитлера нашли в орловских киосках

В Орле проверят газетные киоски, где продавали почтовые марки с изображением Адольфа Гитлера. СМИ писали, что на марках подлинный портрет фюрера времен Великой Отечественной войны.

Доследственную проверку после публикаций в прессе начали следователи СК РФ по Орловской области, сообщила пресс-служба ведомства.

«В настоящее время реализация данной продукции прекращена. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в СК.

Процессуальное решение специалисты ведомства примут по результатам проверки.

РИА «Новости» уточнило, что марки с Гитлером продавали в «Орелсоюзпечати». Стоили они в киосках по 290 рублей. Картинка была якобы не только что отпечатанной, а являлась подлинным портретом того времени.

Во время Великой Отечественной войны Орел находился два года в оккупации. Город освободили от немцев 5 августа 1943 года. Он вошел в число 15 русских городов, наиболее пострадавших во время войны.

В 2007 году Орлу президентским указом присвоили почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы».