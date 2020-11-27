Марки с портретом Гитлера нашли в орловских киосках
Доследственную проверку после публикаций в прессе начали следователи СК РФ по Орловской области, сообщила пресс-служба ведомства.
«В настоящее время реализация данной продукции прекращена. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в СК.
Процессуальное решение специалисты ведомства примут по результатам проверки.
РИА «Новости» уточнило, что марки с Гитлером продавали в «Орелсоюзпечати». Стоили они в киосках по 290 рублей. Картинка была якобы не только что отпечатанной, а являлась подлинным портретом того времени.
Во время Великой Отечественной войны Орел находился два года в оккупации. Город освободили от немцев 5 августа 1943 года. Он вошел в число 15 русских городов, наиболее пострадавших во время войны.
В 2007 году Орлу президентским указом присвоили почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы».