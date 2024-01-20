Криминал 20 января 2024, 16:32 Маленькая россиянка получила огнестрельное ранение на сельской свадьбе Ростовчанин устроил стрельбу на свадьбе друга в КЧР, пострадала 7-летняя девочка РИА «Новости»

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Житель Ростова-на-Дону устроил стрельбу на свадебном гулянии в Карачаево-Черкесии. Ранение получила семилетняя девочка, сообщила пресс-служба главка управления МВД по региону.

Ведомство уточнило, что ЧП произошло 19 января в селе Важное. Мужчина находился на свадьбе у друга и в какой-то момент торжества решил открыть огонь в воздух из травматического пистолета.

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Одна из пуль срикошетила от потолка и попала в плечо семилетней девочке, ее отвезли в больницу. На место прибыли полицейские, изъяли оружие, 14 патронов и две гильзы.

Стрелка доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Правоохранители завели административное дело по статье «Стрельба из оружия в населенных пунктах», мужчина получил штраф 50 тысяч рублей с изъятием пистолета.

В Ингушетии 11-летняя девочка пострадала при стрельбе на улице, которую начал прохожий.