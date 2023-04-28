Происшествия 28 апреля 2023, 01:16 Школьницу с пулей в печени привезли из Ингушетии в Москву Школьницу из Ингушетии доставили с пулей в печени в больницу Москвы РИА «Новости»

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Одиннадцатилетнюю девочку из Ингушетии госпитализировали в Москве с пулей в печени. Мужчина выстрелил в школьницу в Центральном округе Назрани, сообщили «Известия».

По словам источника издания, все произошло 15 апреля. Спустя 11 дней ребенок попал в столичную больницу. Выяснилось, что пуля застряла у девочки в печени.

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По данным Следственного комитета, 28-летний житель Назрани устроил стрельбу в прохожих из пневматического пистолета. В результате пострадали три человека.

«Ранения получили несовершеннолетние дети 11 и 12 лет, а также 42-летняя женщина», — отметили в ведомстве.

Правоохранители задержали злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. В настоящее время фигурант дела находится под стражей.

Ранее в Красногорске неизвестные выстрелили в ногу женщине на Авангардной улице. По факту случившегося возбудили уголовное дело о хулиганстве. Сейчас преступников ищут.