«Мальчики называли его папой». Тетя задержанного в Бурятии за стрельбу по подросткам рассказала о семье

Простреливший ноги двум пасынкам-подросткам житель Бурятии никогда не отличался буйным нравом. С сожительницей и ее детьми у него были хорошие отношения. Мальчики называли его папой, а он много времени посвящал их воспитанию. Об этом «360» рассказала тетя мужчины Анна Дармаева.

Она отметила, что сильно удивилась, когда узнала, что ее племянник открыл стрельбу по пасынкам.

«Нормальный, хороший парень. Я прямо удивляюсь, что случилось. Они хорошо жили, дружно. Приезжали к нам в гости с сыновьями. У него своих детей нет, но они называли его папой», — подчеркнула Анна Дармаева.

Собеседница добавила, что в прошлом году племянник устроился на работу, чтобы обеспечивать семью. Почему у него произошел приступ ревности и он схватился за оружие, она ответить не смогла.

В республиканском главке СК сообщили, что в понедельник, 14 февраля, в больницу попали два мальчика 14 и 16 лет с огнестрельными ранениями ног. Сотрудники ведомства завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство». По подозрению в совершении преступления оперативники задержали 29-летнего отчима подростков.

Следователи выяснили, что задержанный проживал в селе Оер вместе с матерью пострадавших мальчиков. Накануне мужчина вернулся домой пьяным и устроил скандал с сожительницей. В ходе приступа гнева он схватился за ружье.

Сначала на помощь матери бросился старший сын. Отчим не разглядел ребенка и выстрелил ему в ноги. Сожительница пыталась перехватить оружие, и ей на помощь прибежал младший ребенок. В этот момент отчим снова нажал на курок, ранив подростка в ноги.

Пьяный отчим сбежал с места происшествия, но его оперативно задержали сотрудники МВД. Пострадавших мальчиков увезли в местную больницу, где им оказали медицинскую помощь.