Подростки в Бурятии получили огнестрельные ранения в ноги

Двое подростков получили огнестрельные ранения в ноги в Бурятии, их госпитализировали. В качестве подозреваемого задержали их отчима, о чем сообщили в управлении Следственного комитета республики.

«Ночью в Петропавловскую центральную районную больницу госпитализированы два мальчика, 14 и 16 лет, с огнестрельными ранениями нижних конечностей», — сказано в сообщении ведомство.

Джидинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Бурятия открыл уголовное дело о покушении на убийство. Следователи уже допросили их отчима.

По данным правоохранителей, пострадавшие мальчики жили вместе с матерью и ее сожителем в селе Оер Джидинского района Бурятии. Некоторое время назад мужчина начала ревновать возлюбленную. Когда женщина ушла из дома 13 февраля, он отправился с ружьем ее искать.

Подростки захотели защитить мать и пошли с ним. Мужчина нашел сожительницу, началась перепалка во дворе дома, куда зашли дети. Первым шел старший, подозреваемый выстрелил в него, приняв за любовника, заряд попал по ногам. Женщина попыталась вырвать ружье, тогда ей попытался помочь младший сын, но подозреваемый ранил и его.

После этого мужчина скрылся, но сотрудники полиции нашли его и задержали. Известно, что ранее семья не стояла на профилактическом учете. Обстоятельства случившегося устанавливаются.