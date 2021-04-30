Обвиняемых в лжесвидетельстве по делу Ефремова попросили направить на исправительные работы

Прокуратура потребовала приговорить обвиняемых в даче ложных показаний по делу актера Михаила Ефремова Александра Кобца и Левана Бадасяна к одному году и 10 месяцам исправительных работ. Кроме того, с них будут удерживать 10 и 20% от заработной платы. Об этом сообщили в пресс-служба суда.

Защита настаивает на полном оправдании подсудимых.

Александр Кобец в ходе судебного разбирательства по делу Ефремова заявил, что в машине актера находились два человека. При этом он подчеркнул, что за рулем сидел черноволосый мужчина славянской внешности.

После свидетель признался, что в вечер, когда произошла авария, он был нетрезв. Кроме того, он ничего не видит правым глазом, а на левом у него сильная близорукость.

Леван Бадасян утверждал, что видел, как за два часа до аварии в машину Михаила Ефремова садились два человека. При этом он подчеркивал, что за рулем иномарки был не актер.

Своей вины обвиняемые не признали.

По делу о даче ложных показаний проходит и третий свидетель — Андрей Гаев, который, по его утверждению, находился рядом с Александром Кобцом в момент аварии.

Всех свидетелей на судебном заседании по аварии Ефремова допросили по ходатайству Эльмана Пашаева.

Суд решил, что их показания противоречат представленным обвинением доказательствам и полностью недостоверны.