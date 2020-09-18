Лжесотрудник банка снял со счета москвички 1,5 млн рублей

Мужчина звонил 61-летней женщине с 2 по 10 сентября и представлялся сотрудником банка. Злоумышленник узнал реквизиты банковской карты москвички, и в итоге острадавшая осталась без 1,538 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело, писала «Русская планета».

Ранее более семи миллионов рублей похитили у 73-летней журналистки советской газеты «Правда» Татьяны Аверченко в Москве. Женщине позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка.