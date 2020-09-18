Лжесотрудник банка снял со счета москвички 1,5 млн рублей
Пенсионерка из Москвы передала более 1,5 миллиона рублей неизвестному, который неоднократно представлялся ей сотрудником банка. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.
Мужчина звонил 61-летней женщине с 2 по 10 сентября и представлялся сотрудником банка. Злоумышленник узнал реквизиты банковской карты москвички, и в итоге острадавшая осталась без 1,538 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело, писала «Русская планета».
Ранее более семи миллионов рублей похитили у 73-летней журналистки советской газеты «Правда» Татьяны Аверченко в Москве. Женщине позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка.