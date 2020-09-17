СМИ: аферисты похитили более 7 млн рублей у советской журналистки

Более семи миллионов рублей похитили у 73-летней журналистки советской газеты «Правда» Татьяны Аверченко в Москве

Уточняется, что женщине позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Злоумышленники заявили, что счета женщины пытаются взломать хакеры. Все деньги настоятельно рекомендовали перевести на безопасный счет до тех пор, пока атаки мошенников не прекратятся. Аверченко последовала этим наставлениям.

«Потерпевшая проследовала по адресам, которые указывал ей по телефону неизвестный гражданин, сняла денежные средства со счетов, после чего произвела перевод на неустановленные счета и банковские карты», — уточнили журналисты сайт kp.ru со ссылкой на источник.

В целом ущерб составил 7 169 000 рублей. Журналистка поняла, что стала жертвой обмана и обратилась к полицейским. По факту произошедшего ведется проверка. В настоящий момент вернуть похищенные средства не удалось.