22 марта 2024, 00:11
Лжеполковника ФСБ арестовали в Петербурге по делу о передаче взятки
Суд в Петербурге отправил в СИЗО лжеполковника ФСБ Жарского
Санкт-Петербургский городской суд отправил в СИЗО местного жителя Игоря Жарского, который представлялся полковником ФСБ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Мужчина использовал поддельное удостоверение и получал взятки от коммерсанта якобы за покровительство при расследовании уголовного дела.
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«Санкт-Петербургский городской суд постановление Выборгского районного суда [об отказе в заключении под стражу] отменил и избрал Жарскому стражу по 7 апреля», — сообщили в пресс-службе.
Лжеполковника ФСБ немедленно взяли под стражу в зале суда. Расследование дела о посредничестве во взяточничестве продолжается.
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