Лжемедики обманули более 800 жителей ДФО на 95 млн рублей

Руководство и сотрудники липового медицинского центра в ДФО пойдут под суд. По данным следствия, они выудили у доверчивых пенсионеров 95 миллионов рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по Хабаровскому краю.

«Потерпевшими по уголовному делу проходят 828 жителей городов Дальнего Востока, большинство из которых — пенсионеры. Общая сумма ущерба составила 95 миллионов рублей. Обвиняемым инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ „Мошенничество“», — рассказали в ведомстве.

В полиции отметили, что дело с обвинительным заключением направили в суд. Оно занимает 91 том. Максимальное наказание за преступление по этой статье — 10 лет лишения свободы.

Как добавили в МВД, судить будут 11 человек. Следователи выяснили, что под видом медиков фигуранты проводили «диагностику состояния здоровья» людей, потом врали им о неких серьезных заболеваниях и предлагали заплатить за лечение. Во главе преступной группы стояли два жителя Хабаровска. Обвиняемые в мошенничестве заключали договоры с банками, чтобы можно было дистанционно оформлять кредиты.