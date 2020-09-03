Лошадь за 200 тысяч рублей украли у жительницы Подмосковья

Неизвестные увели лошадь из ангара жительницы подмосковного села Саввино. На похитителей завели уголовное дело, а причиненный ущерб оценили в 200 тысяч рублей. Теперь животное и злоумышленников ищут полицейские.

Хозяйка лошади сообщила о пропаже животного 1 сентября, сообщил «360» источник в правоохранительных органах. Сотрудники полиции выяснили, что лошадь украли из ангара накануне. Неизвестные пробрались на территорию крестьянского фермерского хозяйства в Егорьевском городском округе, а затем залезли в ангар через окно.

Утром женщина не нашла на месте лошадь стоимостью 200 тысяч рублей. Прибывшие полицейские осмотрели ангар, где обнаружили один след подошвы обуви. Все улики изъяли и назначили трассологическую экспертизу. Правоохранители допросили свидетелей и хозяйку лошади, после чего завели уголовное дело. Сейчас наряды занимаются выяснением всех обстоятельств и поиском похитителей и лошади.