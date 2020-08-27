По Франции прокатилась серия жестоких убийств животных. Полиция подозревает сатанистов

Во Франции уже полгода кто-то жестоко убивает и калечит лошадей, пони и ослов. Животных не просто лишают жизни, но отрезают им части тела. С начала года зафиксировали не менее 15 атак. Местная полиция ведет расследование. Пока под подозрением сатанисты.

Серия варварских убийств шокировала сельские районы страны, пишет The Guardian. Владельца приюта для животных в Бургундии доставили в больницу с ножевым ранением после того, как мужчина столкнулся с двумя молодыми людьми, которые ворвались в собственность и зарезали двух пони и лошадь.

По словам Николаса Демаджана, он проснулся от испуганного визга двух свиней. Мужчина встал и столкнулся с одним из злоумышленников, который и ударил его ножом. Молодые люди были в масках.

«В тот момент я не задумался о страхе за себя, просто беспокоился о животных. Я натравил на них одну из наших собак, но они убежали… Я не знаю почему, но они пришли сюда убивать, это точно. Вроде ритуал какой-то. Это действительно тихая деревня. Мы ни на минуту не задумывались, что это может случиться здесь», — рассказал хозяин приюта.

Теперь он ищет деньги, чтобы оплатить ветеринара для выживших, а также установить камеры видеонаблюдения для защиты животных. Это непросто, так как учреждение, в основном, существует на общественные пожертвования и оплату посетителей, а доходы сильно сократились из-за пандемии коронавируса.

Во многих случаях животных находят с отрезанными ушами, вырезанными глазами, мордой или другими частями тела, в том числе с тяжелыми травмами половых органов. В одном из случаев, произошедшем в этом месяце, 18-месячного жеребенка нашли мертвым в вольере в школе верховой езды на востоке Франции. Животное ранили в сердце и отрезали части тела. В другом случае лошадь оглушили, выкололи глаз и удалили кусок кости ноги. Лишь после всего пережитого животное скончалось.

Жестокость действий шокирует даже сотрудников полиции. «Мы не понимаем, что за этим стоит. Это сатанинский обряд, жуткая охота за трофеями или какой-то очередной вызов в интернете? Мы просто не знаем», — сообщил официальный представитель национальной полиции Франции, добавив, что на поиск живодеров будут брошены лучшие сыщики. Пока владельцам лошадей, пони и ослов просто посоветовали проявлять особую бдительность по отношению к своим животным.