Тело новорожденного нашли в мусорном контейнере на юго-востоке Москвы | 360°

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19 сентября 2022, 17:58

Тело новорожденного нашли в мусорном контейнере на юго-востоке Москвы

Криминал

19 сентября 2022, 17:58

Тело новорожденного нашли в мусорном контейнере на юго-востоке Москвы

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Прохожий обнаружил тело новорожденного в мусорном контейнере на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

Тело найдено в ЖК «Люблинский парк».

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«В мусорном контейнере на улице Люблинская случайный прохожий обнаружил тело новорожденного ребенка», — говорится в сообщении.

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Старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова сообщила, что на месте работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Личность матери младенца устанавливается.

Работу правоохранительных органов на месте координируют заместитель прокурора Юго-Восточного административного округа Михаил Сухарев и заместитель люблинского межрайонного прокурора Игорь Ординарцев.

Ранее летом сотрудники мусоросортировочного полигона в Новой Москве нашли тело новорожденного мальчика. Предприятие находится на улице Адмирала Корнилова в Сосенском поселении.

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