Тело новорожденного мальчика нашли при сортировке мусора в Новой Москве

Сотрудники мусоросортировочного полигона в Новой Москве нашли тело новорожденного мальчика. Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили в главном следственном управлении СК России по Москве.

Предприятие находится на улице Адмирала Корнилова в Сосенском поселении. Тело младенца нашли утром 20 июня при сортировке бытовых отходов. На место прибыли полицейские, следователи, сотрудники прокуратуры и криминалисты. Следственный отдел по Троицкому и Новомосковскому административным округам возбудил дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Источник фото: ГСУ СК России по Москве

«Следствием устанавливаются родители новорожденного», — сообщили в Следкоме.

Вычислить, откуда именно прибыла машина с новорожденным, невозможно, сообщил РЕН ТВ. За выходные на полигоне приняли и разгрузили 149 мусоровозов.