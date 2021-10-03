Личность предполагаемого убийцы девушек в Гае установили после генетической экспертизы

Установить личность подозреваемого в тройном убийстве девушек в Гае помогла молекулярно-генетическая экспертиза одежды, в которой он был в момент совершения преступления. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.

В ведомстве подтвердили, что в расправе на Молодежной улице подозревается Александр Лазарев. Ему 30 лет, он живет в Оренбургской области, уже был судим. Ранее его данные опубликовала полиция.

Следователи также смогли установить маршрут следования разыскиваемого. Расследование уголовного дела продолжается.

Окровавленные вещи подозреваемого были обнаружены возле водонапорной башни недалеко от места убийства. В тот день преступник был одет в светло-коричневую куртку, темные штаны и кроссовки. С собой у мужчины была черная спортивная сумка.

Убитым девушкам было 17, 18 и 19 лет. Они учились в медицинском колледже и вместе снимали квартиру.