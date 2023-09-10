Криминал 10 сентября 2023, 16:03 Курский суд избрал меры пресечения для фигурантов дела об отравлении шаурмой Суд Курска арестовал всех фигурантов дела о смертельном отравлении шаурмой Судебная система Курской области / Telegram

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Домашний арест на два месяца в качестве меры пресечения избрал Ленинский районный суд Курска для трех фигурантов дела о смертельном отравлении шаурмой во Льгове. Об этом сообщила объединенная пресс-служба системы региона в своем Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что под домашний арест отправили владельца киоска, где продавали опасный фастфуд, его племянника, который работал там поваром, а также мать кулинара. В пресс-службе подчеркнули, что несмотря на то, что все трое фигурантов являются гражданами России, в ходе судебного разбирательства они попросили услуги переводчика.

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Еще одного повара, гражданина Таджикистана, отправили под стражу до 6 ноября. Срок его регистрации в России истекал 17 сентября.

Массовое отравление шаурмой во Льгове произошло в середине этой недели. Общее количество пострадавших составило 22 человека. Для одной из местных жительниц употребление фастфуда в пищу закончилось летальным исходом. По данным следствия, девушка обратилась к врачам после ощущения недомогания, но несмотря на принятые меры спасти ее не смогли.

Роспотребнадзор выпустил протокол о закрытии ларька на неопределенный срок. По результатам проведенных тестов, у пострадавших выявили инфекцию, вызванную стафилококком.

По факту смерти девушки следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках расследования криминалисты задержали четырех человек: владельца киоска, двух поваров и их помощника.