Происшествия 08 сентября 2023, 13:44 Число отравившихся шаурмой в Курской области достигло 22 Роспотребнадзор: 22 человека отравились шаурмой в Курской области РИА «Новости»

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Количество жителей Курской области, отравившихся шаурмой в павильоне в городе Льгове, достигло 22 человек, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Ранее информация имелась о 14 пострадавших и одной погибшей.

У всех больных зафиксировали токсикоинфекцию, причиной которой стал стафилококк. Лабораторные исследования не прекращаются.

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Продукцию, которой отравились люди, также тщательно проверяют: специалисты Роспотребнадзора отобрали 12 проб сырья и продукции и примерно по 30 смывов на бактериологические и вирусологические показатели.

Работу торгового предприятия, где отравились жители, временно запретили. Ведомство вынесло соответствующий протокол.

Больше десятка отравившихся обратились к медикам в ночь на 7 сентября. Четверо пациентов остаются в больнице имени Семашко, их состояние оценивается как среднетяжелое. Еще 10 человек находятся в Льговской ЦРБ. Умершая — 23-летняя девушка.

В конце августа более 50 человек отравились шаурмой в Москве. У 20 из них нашли сальмонеллез.