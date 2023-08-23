Криминал 23 августа 2023, 18:25 Курьера заподозрили в краже электровелосипедов на 1,2 миллиона рублей в Москве МВД: курьера задержали в Москве по подозрению в краже электровелосипедов на 1,2 млн рублей Фото: «МВД МЕДИА»

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Московские полицейские задержали 27-летнего доставщика, подозреваемого в краже электровелосипедов у заказчика на 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МВД.

По данным ведомства, 26-летний потерпевший в интернет-магазине приобрел электровелосипеды и запчасти к ним более чем на 1,2 миллиона рублей. Затем договорился с курьером о доставке заказа. Однако тот сдал товары в комиссионный магазин за 250 тысяч рублей и потратил деньги.

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Вскоре сотрудникам полиции удалось найти и задержать подозреваемого на Смоленской улице.

«В отношении него <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — говорится в сообщении МВД.

Ранее москвичей предупредили о новой мошеннической схеме. На подъездах домов стали появляться объявления о замене домофонов или приборов учета за счет управляющей компании.