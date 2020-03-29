Крымчанина привлекут к уголовной ответственности за заражение коронавирусом
«По этому человеку прошу, раз первый случай заражения, должны быть уголовные дела. Самоизоляцию не соблюдал, знал о том, что нарушал правила карантина, которые действуют. В результате этой халатности заразился еще один человек. Считаю, это должен быть первый эпизод первого уголовного дела», — цитирует РИА «Новости» Аксенова.
Аксенов также сообщил, что на следующей неделе в Крыму должна заработать новая лаборатория для определения коронавируса, передает RT.
По словам главы крымского Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, заражение произошло во время осмотра. Пациент вернулся из-за границы, но, несмотря на необходимый карантин, отправился в медицинский центр. Там он заразил другого человека.
По последним данным, в Крыму 15 случаев заражения коронавирусом, в Севастополе — еще пять. Всего в России с начала эпидемии заболели 1534 человека из 65 регионов.