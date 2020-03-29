Самоизоляция заработала, но заражений все больше. В России выявили 270 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили еще 270 случаев коронавируса. Всего с начала эпидемии заболели 1534 человека из 65 регионов. Впервые диагнозы поставлены в Амурской, Иркутской и Омской областях.

Больше всего новых случаев опять выявили в Москве: заразившихся коронавирусом стало на 270 человек больше. Среди новых заболевших в столице 152 человека в возрасте от 18 до 65, 32 пожилых и 13 детей. Несмотря на то, что столичные власти отметили сокращение числа поездок по городу, заболевших становится больше. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Новые случаи также выявили в Московской области — 27 человек. По пять диагнозов поставили в Санкт-Петербурге и Пензенской области, по четыре — в Коми и Чечне.

Три новых случая выявили в Челябинской и Омской областях. В Ленинградской, Мурманской, Новгородской областях и Хабаровском крае — по два случая. По одному заболевшему нашли в Белгородской, Липецкой, Рязанской, Ярославской, Кировской, Тюменской, Иркутской, Новосибирской, Томской, Амурской областях, Башкирии, Мордовии, Ханты-Мансийском автономном округе, Якутии.

За день в России скончались четыре пациента с положительным тестом на коронавирус, выздоровели 15 человек. Всего с начала эпидемии в РФ восемь летальных случаев, 64 человека выздоровели. Среди новых жертв 90-летний пациент, который умер в Москве. Он страдал от хронической ишемии мозга, энцефалопатии и паркинсонизма.

Для сдерживания коронавируса следующая неделя в России объявлена нерабочей. Всем жителям рекомендовали по возможности воздержаться от выхода из дома.