Криминал 18 февраля 2024, 03:24 Крымчанин после пьяной ссоры облил сестру бензином и поджег Прокуратура Крыма: пьяный мужчина облил сестру бензином и поджег Pixabay

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Житель Крыма во время пьяной ссоры облил сестру бензином и поджег. Полиция задержала подозреваемого, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Республики Крым.

По версии следствия, 15 февраля мужчина, будучи пьяным, повздорил со своей сестрой и решил расквитаться с ней. После скандала крымчанин схватил канистру с бензином, облил им сестру и поджег ее.

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«Зная, что в доме находятся еще несколько человек, а огонь может распространиться на иные строения, облил сестру бензином и поджег», — сообщили в прокуратуре.

Женщина получила обширные ожоги и скончалась. Против поджигателя возбудили уголовное дело по статье об убийстве совершенном с особой жестокостью и общественно опасным способом. Подозреваемого поместили в СИЗО, следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего.

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