Крупные взяточники попадали под суд в России чаще мелких

За три года рекордно выросло количество осужденных за крупные взятки. В 2019-м за получение и дачу крупных сумм денег осудили 2,8 тысячи человек.

Всего в прошлом году около 5,3 тысячи человек оказались в суде из-за коррупционных преступлений, пишет РБК. Из них 2842 приговора было вынесено за получение и дачу крупных взяток. На мелкое взяточничество пришлось 1884 решения суда. Такие показатели стали рекордными с 2016 года, когда ввели статью о мелком взяточничестве.

Если сравнивать с 2018-м, то приговоров за небольшие суммы денег стало меньше на 31,5%. При этом приговоров за получение и дачу взятки стало больше на 16,8 и 15,3% соответственно. В 2018 году было зафиксировано 2749 осужденных за мелкие взятки и 2451 осужденный за существенные.

Согласно статистике судебного департамента, почти 50% взяток в 2019 году превышали сумму 150 тысяч рублей.

Но далеко не все берут взятки деньгами. Так, инспектор ГИБДД из Кургана лишился должности за взятку роллами «Филадельфия». Едой откупился водитель, который ехал по городу без водительского удостоверения и полиса ОСАГО.