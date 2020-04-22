Инспектора ГИБДД в Кургане уволили за взятку роллами

В Кургане уволили инспектора ГИБДД за взятку. Как сообщил источник «360» в правоохранительных органах, вознаграждение он получил роллами «Филадельфия».

По информации источника, инспектор 5 февраля остановил жителя Кургана, у которого при себе не было ни водительского удостоверения, ни полиса ОСАГО. Несмотря на отсутствие необходимых документов, он не стал привлекать нарушителя к административной ответственности, надеясь на вознаграждение.

Взятку инспектор получил 10 марта, приняв через посредника сет роллов «Филадельфия» стоимостью 1050 рублей.

Теперь сотрудника ГИБДД уволили.