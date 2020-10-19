«Кровавое месиво из железа и кожи». Избитая блогером Mellstroy модель рассказала о травмах

Модель Алена Ефремова, которую в прямом эфире побил стример Mellstroy (Андрей Бурим), получила челюстно-лицевые травмы. Девушка до сих пор плохо себя чувствует.

«Чувствую себя плохо. Кружится и болит голова и лицо. Рот разбит. Он со мной не связывался и не извинялся передо мной», — сообщила она изданию «Подъем».

По ее словам, она зафиксировала побои и собирается написать заявление в полицию. Блогер сломал ей брекеты. Из-за побоев у него во рту образовалось «кровавое месиво из железа, крови и кусков кожи». Модель считает парня психически неуравновешенным. По ее утверждению, подобные случаи с ним уже происходили. Она добавила, что молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности.

Бурим проводил прямой эфир в компании двух девушек. В какой-то момент между ним и Ефремовой завязался спор. Тогда блогер вышел из себя, схватил Алену за шею и ударил несколько раз о стол. При этом молодого человека никто не попытался остановить. Девушка сразу написала о случившемся в соцсетях и попросила помощи юристов.