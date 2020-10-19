Блогер Mellstroy во время прямого эфира разбил своей знакомой лицо

Популярный блогер Mellstroy из Гомеля в прямом эфире разбил своей знакомой лицо об стол. Девушка просит о помощи юристов.

Как видно на видео, блогер Mellstroy (Андрей Бурим) вместе с двумя двушками сидел за столом перед камерой. Между юношей и одной подругой завязался спор. Девушка просила блогера что-то доказать и раздеться. Парень моментально изменился и начал агрессивно отвечать на вопросы. А после и вовсе схватил ее за шею и несколько раз ударил об стол. Никто не попытался его остановить.

Пострадавшая тоже оказалась блогером. На своей странице она опубликовала снимки травм лица, оставшихся после ударов. На кадрах видно, что рот девушки наполнен кровью.

«Этот человек психически неуравновешен и может принести серьезный физический ущерб здоровью. Я знаю, что подобные ситуации происходили и на нем висит административная ответственность», — написала девушка в соцсетях.

Девушка попросила в посте о помощи юристов и адвокатов. Также она надеется, что с ней на связь выйдут жертвы поведения Андрея Бурима, чтобы привлечь его к ответственности.