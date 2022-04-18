Тройное убийство семьи бывшего топ-менеджера Газпромбанка произошло на западе Москвы

Тройное убийство произошло в доме на Университетской улице в Москве. Обнаружены тела мужчины, женщины и девочки. По предварительным данным, которые опубликовал Telegram-канал Baza, речь идет о 51-летнем бывшем вице-президенте Газпромбанка Владиславе Аваеве, его 47-леней жене Елене и 13-летней дочери. В руках главы семьи нашли пистолет.

Тела обнаружила родственница погибших, которая не смогла дозвониться до них и решила приехать. На месте преступления царил беспорядок, написало РИА ФАН.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства преступления. По факту происшествия уже возбудили уголовное дело, сообщил Следственный комитет РФ по Москве.

«️На место происшествия выехали руководитель Главного следственного управления по городу Москве Андрей Стрижов и его заместитель Сергей Ярош», — добавили в Telegram-канале ведомства.