Кости нашли в доме под Новгородом, где пропала девочка

Фрагменты, похожие на кости, нашли в печи дома в Новгородской области, где пропала девочка. Об этом сообщили изданию Znak.сom в региональном отделении Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что маму ребенка и ее сожителя задержали. Во вторник, 25 января, стало известно об исчезновении девочки 2020 года рождения в Новгородской области. По данным СМИ, она росла в неблагополучной семье. Кроме нее, в семье было семеро детей, но их забрала опека. Однако младшую из-за маленького возраста решили не разлучать с матерью.

По факту исчезновения ребенка СК открыл уголовное дело об убийстве малолетнего. В дом, где жила девочка, выезжали следователи. Они осматривали это место и опрашивали родных и знакомых о семье, а также об обстоятельствах исчезновения ребенка.

Рассматриваются разные версия случившегося. Расследование продолжается.