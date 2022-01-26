Появились новые версии того, как могла пропасть девочка 2020 года рождения в Новгородской области. По данным РЕН ТВ, ребенок исчез 25 января в промежутке между 21:30 и 22:30. Мама в это время стирала белье в бане, а девочку уложила спать на диване. Дверь на ключ она не запирала.

По одной из версий, ребенок мог самостоятельно выйти на улицу и уйти. РЕН ТВ отметило, что семья считается неблагополучной. Девочка — это восьмой ребенок женщины. Ранее опека забрала у нее семерых детей, которых отправили в приют. Младшую дочь решили оставить с мамой, потому что она еще слишком мала, чтобы их разлучать.

О том, что в Новгородской области пропал ребенок, стало известно во вторник, 25 января. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Поисками занимаются правоохранительные органы, они уточняют все обстоятельства пропажи ребенка и оценивают условия, в которых он проживал. Всех, кто может что-то знать о местонахождении девочки, просят связаться со следствием.